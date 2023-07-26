«При отражении атаки»: в группировке «Восток» сообщили об уничтожении свыше десятка боевых бронемашин и танков ВСУ
- РИА Новости
Командир мотострелковой роты танковой бригады капитан Альберт Юнусов проявил мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе контрнаступления ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
«При отражении атаки превосходящих сил ВСУ профессиональные действия капитана Юнусова по распределению расчётов противотанковых управляемых ракет, гранатомётных и пулемётных расчётов, а также грамотная корректировка огня артиллерии позволили за несколько суток уничтожить свыше десятка боевых бронированных машин и танков противника», — сказал он.
Также на этом направлении отражено несколько атак украинских войск в направлении Старомайорска. Противник отступил, понеся существенные потери в живой силе. Вдобавок артиллерия поразила места скопления боевиков, уничтожен один танк и пикап с националистами, буксируемая гаубица «Гиацинт» и миномётный расчёт.
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Кроме того, на Запорожском направлении мотострелковые подразделения группировки войск «Восток» пресекли попытку подразделений ВСУ провести разведку боем, понеся потери; противник отступил.
Артиллерийским огнём поражён опорный пункт националистов, уничтожены две разведгруппы ВСУ. Барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены буксируемая гаубица и боевая бронированная машина.
Бомбардировочная авиация нанесла огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Также уничтожен склад боеприпасов и укрытия с военной техникой.
«Запад»
На Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс два авиаудара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населённых пунктов Кучеровка и Павловка, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Также огнём из танков и гаубиц нанесено поражение подразделениям 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Стельмаховка. Противник потерял взвод живой силы и бронеавтомобиль Hummer.
Кроме того, в районе Песчаного была уничтожена французская самоходная артустановка CAESAR, неподалёку от Кисловки — миномётный расчёт, возле Крахмального — пункт боепитания.
«Центр»
На Сватовском и Краснолиманском направлениях при активной обороне занятых рубежей отражено 11 попыток атаки со стороны украинских боевиков, сообщил начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук.
«За сутки уничтожены четыре боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, три автомобиля типа пикап, орудие Д-30, два миномёта и более 100 боевиков. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказал он.
Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по штурмовым группам 25-й воздушно-десантной бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады, а также 22-й и 41-й механизированных бригад ВСУ.
«Юг»
Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Артиллерией уничтожены танк и БМП украинских войск.
Также нанесено огневое поражение живой силе штурмовиков ВСУ в районе Старомайорска. Возле Белогоровки уничтожен пикап противника, а также три автотранспортных средства вблизи Курахова.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 120-мм САУ «Гвоздика», артиллерийское орудие «Мста-Б» и 155-мм САУ Krab.
Расчёты РСЗО «Торнадо-С» нанесли три удара по скоплению живой силы и огневых средств 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, складу ГСМ 77-й отдельной штурмовой бригады и центру подготовки личного состава 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
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