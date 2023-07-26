Командир «Барс»: группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным «Сатурн».
«За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров (противника. — RT) рядом с нами... у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь — у противника», — сказал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированном авиаударе по резервам ВСУ в Запорожской области.
Кроме того, министерство обороны России сообщило, что российские войска уничтожили в Житомирской области склады ВСУ с боеприпасами, вооружением и техникой, поставленными из стран Запада.