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Командир «Барс»: группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек

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Штурмовая группа ВСУ при попытке штурма российских позиций добровольцев из отряда «Барс-10» за два дня потеряла почти весь состав — от 70 до 100 человек на Запорожском направлении.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным «Сатурн».

«За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров (противника. — RT) рядом с нами... у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь — у противника», — сказал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированном авиаударе по резервам ВСУ в Запорожской области.

Кроме того, министерство обороны России сообщило, что российские войска уничтожили в Житомирской области склады ВСУ с боеприпасами, вооружением и техникой, поставленными из стран Запада.

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