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Times: наёмник из Великобритании на Украине рассказал о перестрелке с русскими

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Наёмник из Великобритании Гарри Роу, воюющий на стороне Украины, рассказал изданию Times о перестрелке с военными ВС России.

Как отмечается в материале, часть разведывательной группы, в которую входят наёмники из Великобритании, США и Австралии, оказалась застигнутой врасплох на одном из островов на реке Днепр.

Роу рассказал, что солдаты ВС России бросили в дом, где находились солдаты удачи, газовые и дымовые гранаты.

Задыхающимся наёмникам пришлось через крышу покинуть помещение и отступить к побережью, пишет издание.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные в районе населённого пункта Вязовок Черкасской области поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников.

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