Times: наёмник из Великобритании на Украине рассказал о перестрелке с русскими
Как отмечается в материале, часть разведывательной группы, в которую входят наёмники из Великобритании, США и Австралии, оказалась застигнутой врасплох на одном из островов на реке Днепр.
Роу рассказал, что солдаты ВС России бросили в дом, где находились солдаты удачи, газовые и дымовые гранаты.
Задыхающимся наёмникам пришлось через крышу покинуть помещение и отступить к побережью, пишет издание.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные в районе населённого пункта Вязовок Черкасской области поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников.