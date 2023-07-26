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Марочко: военная прокуратура Украины возбудила дела по факту хищения оружия и боеприпасов

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Украинская военная прокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту хищения оружия и боеприпасов из тыловых украинских частей на Краснолиманском направлении.
Марочко: военная прокуратура Украины возбудила дела по факту хищения оружия и боеприпасов
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что на Краснолиманском направлении в украинских воинских частях были выявлены случаи хищения оружия и боеприпасов.

«Военной прокуратурой в отношении них возбуждены уголовные дела в связи с хищением военного имущества», — цитирует Марочко РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили в Житомирской области склады ВСУ с боеприпасами, вооружением и техникой, поставленными из стран Запада.

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