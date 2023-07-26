Марочко: военная прокуратура Украины возбудила дела по факту хищения оружия и боеприпасов
- РИА Новости
Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он рассказал, что на Краснолиманском направлении в украинских воинских частях были выявлены случаи хищения оружия и боеприпасов.
«Военной прокуратурой в отношении них возбуждены уголовные дела в связи с хищением военного имущества», — цитирует Марочко РИА Новости.
Ранее стало известно, что российские войска уничтожили в Житомирской области склады ВСУ с боеприпасами, вооружением и техникой, поставленными из стран Запада.