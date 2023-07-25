В ходе успешных контратакующих действий: МО РФ сообщило об освобождении Сергеевки на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы РФ на Краснолиманском направлении освободили населённый пункт Сергеевка. Как сообщили в Минобороны РФ, контратакующие действия осуществлялись подразделениями 15-й мотострелковой бригады под командованием подполковника Буйлова. Отмечается, что общее продвижение российских войск составило до 2 км в глубину боевых порядков обороняющихся боевиков ВСУ. Кроме того, подразделения 234-го десантно-штурмового полка под командованием гвардии полковника Васильева отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооружённых сил РФ освободили населённый пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобождён населённый пункт Сергеевка. Общее продвижение наших войск составило до 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков обороняющегося противника», — сказал Конашенков.

Также он сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре атаки ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Нововодяное (ЛНР) и Торское (ДНР). Вдобавок нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.

«В районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка, которым командует гвардии полковник Васильев, отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку. Действуя грамотно и слаженно, стремительно продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ. В районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — добавил он.

Потери украинских войск: до 190 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

В сводке МО РФ также отмечается, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Южная» отразили восемь атак противника. Было нанесено поражение подразделениям 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны.

Противник потерял более 280 украинских боевиков, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила четыре атаки, а также поразила живую силу и технику 110-й бригады территориальной обороны.

На Запорожском направлении нанесено поражение подразделениям 33-й и 47-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ, 108-й и 129-й бригад территориальной обороны, пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери ВСУ на этих направлениях — до 140 бойцов, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-20, а также гаубица «Гиацинт-С».

На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Западная» нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении подверглись уничтожению до 60 бойцов ВСУ, десять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Кроме того, авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах.

К тому же уничтожены склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Торское (ДНР) и Новолюбовка (ЛНР), склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины вблизи населённых пунктов Григоровка и Спорное (ДНР), склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины недалёко от Малой Токмачки и Орехова (Запорожская область).

В районе Чуднова (Житомирская область) уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных на Украину из западных стран.

Кроме того, поражены пункт временной дислокации иностранных наёмников (Вязовок, Черкасская область), пункты управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ (Первомайское и Торское, ДНР).

Средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины, перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата.