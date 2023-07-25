В районе Времевского выступа: в группировке «Восток» заявили об уничтожении рядовым более 10 националистов при атаке ВСУ

Рядовой группировки войск «Восток» Артём Березин при отражении атаки ВСУ в районе Времевского выступа уничтожил более десяти украинских националистов, сообщили в пресс-центре группировки. Отмечается, что профессионализм и самоотверженность мотострелкового полка, в котором служит Березин, помогли российским войскам сорвать атаку ВСУ и удержать свои позиции. Наряду с этим подразделения группировки «Центр» отразили десять атак трёх бригад ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 100 боевиков, ещё 14 украинских военнослужащих сдались в плен. В свою очередь, подразделения Южной группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском направлении.

На Запорожском направлении рядовой группировки войск «Восток» в ходе боя в районе Времевского выступа уничтожил более десяти украинских националистов, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артём Березин в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника. Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — сказал он.

По его словам, проявленные профессионализм и самоотверженность мотострелков и лично рядового Березина помогли сорвать атаку ВСУ и удержать позиции.

Чехов также отметил, что на Запорожском направлении была пресечена деятельность украинской разведгруппы в районе Чаривного, ликвидирован склад боеприпасов в Каменском, уничтожены станция РЭБ, БМП и живая сила противника в районе Новоданиловки. Также уничтожен миномётный расчёт украинских войск севернее Приютного.

«Бомбардировочной авиацией нанесено огневое поражение по пункту временной дислокации боевиков в Малой Токмачке. Уничтожены склад ГСМ, автомобильная техника и живая сила. Штурмовой авиацией поражены места скопления живой силы подразделений ВСУ в районах Работина, Пятихатки, Новоданиловки и Приютного», — добавил он.

Вдобавок средствами ПВО были сбиты два украинских БПЛА «Лелека» и один «Валькирия».

На Южно-Донецком направлении артиллерией уничтожены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», миномётный расчёт в районе Ровнополя, а также пикап в Сторожевом. В свою очередь, авиация поразила места скопления живой силы ВСУ в Старомайорском.

«Центр»

На Краснолиманском направлении в районе Червонопоповского участка и Серебрянского лесничества штурмовые группы 42, 66 и 67-й механизированных бригад ВСУ предприняли десять попыток атаковать ранее утраченные позиции, сообщил начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук.

«В результате стрелкового боя при поддержке авиации и артиллерии группировки «Центр» потери противника составили свыше 100 боевиков, 14 военнослужащих сдались в плен, уничтожены четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, автомобиль типа пикап», — сказал он.

При этом на Сватовском направлении артиллерия и авиация нанесли поражение штурмовым группам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, уничтожив три боевые бронемашины, два автомобиля типа пикап, а также до 30 боевиков.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 западного производства, три 120-мм миномёта. Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» нанесли огневое поражение двум опорным пунктам и районам скопления живой силы противника.

«Запад»

На Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс два авиаудара по пунктам временной дислокации, сосредоточению вооружения и военной техники подразделений 14-й и 43-й отдельных механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

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Ударом РСЗО «Смерч» нанесён удар по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Общие потери противника составили более взвода живой силы, один боевой бронированный автомобиль, два автомобиля КамАЗ и один пикап», — добавил он.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен миномётный расчёт. Средствами ПВО сбиты четыре разведывательных БПЛА украинского производства «Фурия» и «Эльф».

«Юг»

Подразделения Южной группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, артиллерия нанесла огневой удар по живой силе и бронетехнике атакующих подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Расчётами боевых машин «Оса-АКМ» уничтожено два БПЛА «Лелека-100».

Авиация нанесла удары управляемыми боеприпасами ФАБ-250 и ФАБ-500 по объектам противника на Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 120-мм миномёты с расчётами на огневых позициях в районах Верхнекаменского и Красногоровки.

Также артиллерия совершила огневые налёты на пункт временной дислокации 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, командный пункт самоходного дивизиона 28-й механизированной бригады ВСУ, командно-наблюдательные пункты батальонов 107-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Командир морпехов с позывным Струна рассказал RT о себе

Командир российских морпехов с позывным Струна, который в 2022 году со своим подразделением одним из первых зашёл в Мариуполь и сражался в том числе с националистическим батальоном «Азов»*, впервые рассказал о себе.

«Зовут меня Влад. Родом я из Кирова, Вятский край. В юности принял решение, что буду военным. Крылатая пехота — она везде всегда впереди, соответственно, выбор у меня упал именно на ВДВ», — заявил он в интервью RT в рамках совместного с программой «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи спецпроекта «Твой герой».

24-летний морпех с красным рюкзаком на спине неоднократно мелькал в репортажах военного корреспондента RT Андрея Филатова.

В июне 2022-го Струна получил тяжёлое ранение: при выполнении боевой задачи он подорвался на мине. В результате врачам пришлось ампутировать ему ступню. В октябре российский президент присвоил ему звание Героя России.

«После ранения мы всем обязаны уже людям, которые находятся рядом: родственникам, близким, друзьям, товарищам, волонтёрам, спонсорам, тем, кто занимается гуманитарной помощью, тем, кто просто обратил на тебя внимание, мимо не прошёл. Именно от них исходит вся поддержка для твоего восстановления. Мы всем обязаны сказать просто спасибо. Вот так», — пояснил он.

RT с самого начала спецоперации рассказывал о солдатах, которые отправились на передовую, чтобы защитить свою страну. Струна, Рокот, Корса и другие стали настоящими символами СВО. О героях специальной военной операции — в материале RT.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.