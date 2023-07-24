Противник потерял около 350 военных: ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях

В течение суток российские войска уничтожили до 355 украинских военнослужащих на Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом заявили в Минобороны РФ. В общей сложности ВСУ предприняли 11 безуспешных попыток вести наступательные действия в этом секторе. Наряду с этим были уничтожены склады боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, 110-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, поражён пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ. При этом средствами ПВО сбиты 35 украинских БПЛА.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в течение суток российские войска отразили 11 попыток ВСУ предпринять наступательные действия на двух направлениях в зоне специальной военной операции.

Так, на Донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены шесть атак противника в районах н. п. Белогоровка (ЛНР) и Клещеевка (ДНР). Поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое, Богдановка, Предтечино, Белая гора и Дылеевка (ДНР).

Потери противника составили: свыше 160 военнослужащих, один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» отражены пять атак в районе Невского в ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Кармазиновки (ЛНР), Ямполовки, Торского и Серебрянки (ДНР).

Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы вблизи Новолюбовки (ЛНР).

ВСУ потеряли до 195 человек, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее в пресс-центре группировки войск «Центр» сообщили, что военные отразили 13 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. В результате штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понесли значительные потери. При этом в плен сдались 40 боевиков.

Также на russian.rt.com После провала атак ВСУ: более 40 украинских военных сдались в плен на Сватовском и Краснолиманском направлениях

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Макаровка (ДНР), Левадное, Малая Токмачка, Орехов и Пятихатки (Запорожская область). Также возле Мирного (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.

Общие потери ВСУ составили: до 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Также по теме «Из-за глупости»: Путин заявил о значительных потерях среди иностранных наёмников на Украине Зарубежные наёмники на Украине несут значительные потери «из-за своей глупости», заявил Владимир Путин. В ходе встречи с белорусским...

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах н. п. Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Песчаное (Харьковская область). В результате уничтожены до 95 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка CAESAR французского производства.

На Херсонском направлении уничтожены до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Кроме того, авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 137 районах.

В районе Авдеевки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, возле Каменского (Запорожская область) — склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, неподалёку от Крахмального (Харьковская область) — склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, вблизи от Змиевки (Херсонская область) — склад боеприпасов подразделения ВСУ.

Также поражены узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ возле Дзержинска (ДНР), пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехова и склад топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ в окрестностях Малой Токмачки.

Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, уничтожены 35 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.