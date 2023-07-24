После провала атак ВСУ: более 40 украинских военных сдались в плен на Сватовском и Краснолиманском направлениях

Подразделения группировки войск «Центр» отразили 13 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Как отметили в пресс-центре группировки, в результате штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понесли значительные потери. При этом в плен сдались 40 боевиков. Кроме того, в районе Антоновского моста в Херсонской области при попытке десантирования была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника на двух быстроходных лодках.

«Центр»

Подразделения группировки войск «Центр» взяли в плен более 40 украинских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях на Сватовском и Краснолиманском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, на этих направлениях ВСУ предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции.

«В результате слаженных действий передовых подразделений группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понесли значительные потери в личном составе», — подчеркнул Савчук.

По его словам, «более 40 украинских боевиков сдались в плен». При этом уничтожены три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей типа пикап.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномёта. Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразили четыре опорных пункта и два района сосредоточения живой силы и огневых средств противника.

«Запад»

Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, на Купянском направлении нанесено два удара оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» по пунктам временной дислокации подразделений 1-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Гончаровское.

При этом экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли девять авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны.

В ходе контрбатарейной борьбы расчёт самоходной артиллерийской установки «Мста-С» под командованием младшего сержанта Николая Авдеева уничтожил минометный расчёт противника в районе Кисловки.

«Юг»

Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Также он рассказал о поражении пяти ротных опорных пунктов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Спорного залпами из ТОС «Солнцепёк». При этом артиллерия выполнила огневые налёты по скоплениям живой силы и военной технике противника в Часовом Яре, Григоровке, Юбилеевке. К тому же в Верхнекаменском был поражён склад с боеприпасами ВСУ.

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На Соледаро-Артёмовском направлении экипажи вертолётов поразили пять объектов, в частности уничтожили боевую машину пехоты в районе Клещеевки. Вдобавок расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» нанесли пять ракетных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений ВСУ в районе н. п. Торецкое.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 120-мм гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика», а расчёт ЗРК «Стрела-10» поразил украинский БПЛА «Лелека-100».

«Восток»

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об отражении на Южно-Донецком направлении атаки ВСУ, наступавших двумя группами пехоты южнее Новомихайловки. По его словам, понеся потери, противник отступил.

В районе Старомайорского уничтожена группа боевиков, пытавшаяся переправиться через реку Мокрые Ялы. Отражена атака в направлении Никольского, группы пехоты противника были поражены огнём артиллерии. Оставшиеся в живых боевики отступили.

Кроме того, артиллерийским огнём уничтожены боевые бронемашины и пикап с националистами в районе Урожайного, миномётный расчёт возле совхоза «Октябрь», две буксируемые гаубицы неподалёку от Новосёлки.

Ударным БПЛА уничтожена группа пехоты ВСУ севернее Приютного.

Также он рассказал о самоотверженных действиях командира танкового взвода танковой бригады группировки старшего лейтенанта Ислама Евстропова, руководившего действиями вверенного личного состава в ходе контрнаступления превосходящих сил ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления.

«При ведении оборонительных действий танкисты под командованием Ислама Евстропова успешно осуществили огневую поддержку мотострелковых подразделений группировки и в ходе боя уничтожили несколько единиц тяжёлой техники и опорный пункт националистов. В ходе боя танк старшего лейтенанта Евстропова был подбит, под непрекращающимся артиллерийским огнём офицер оказал первую медпомощь раненым членам экипажа и организовал их эвакуацию в тыловой район. Благодаря самоотверженности и мужеству старшего лейтенанта Ислама Евстропова танкисты своевременно были доставлены в военно-медицинское учреждение. Жизни военнослужащих были спасены», — заключил он.

По его словам, на Запорожском направлении в ходе отражения атак возле Работина уничтожены боевые бронемашины, БМП, автомобильная техника и пехота противника. Пресечена деятельность разведгруппы ВСУ в районе Комсомольского.

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Огнём артиллерии уничтожены пикап с националистами в районе Приютного, миномётный расчёт в Луговском, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов в Темировке.

При этом вертолётами уничтожены танки Leopard в Новоданиловке и места скопления живой силы ВСУ в районе н. п. Работино и Пятихатки.

Сбиты два БПЛА «Фурия» и один — «Лелека».

«Днепр»

На Херсонском направлении украинские войска продолжают безуспешные попытки высадить десант на островную часть левобережья в районе Антоновского моста, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

«В ходе очередной атаки подразделением группировки войск «Днепр» уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника на двух быстроходных лодках с военнослужащими ВСУ», — добавил он.

Кроме того, артиллерия нанесла огневой удар по позициям украинских националистов в районе Херсона и села Кизомыс. Уничтожены миномётный расчёт, гаубица Д-30 и живая сила.