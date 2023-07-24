Балицкий заявил об отсутствии активности ВСУ на Запорожском направлении
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Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
По его словам, командование ВСУ активно перебрасывает личный состав на позиции, пытаясь восполнить потери.
«Подвозят новых и новых солдат, которых будут продолжать отправлять на убой», — пишет Балицкий.
Ранее он сообщил, что российские военные ликвидировали разведывательную группу ВСУ в районе населённых пунктов Новоандреевка и Новопокровка на Запорожском направлении.