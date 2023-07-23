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Балицкий заявил об уничтожении разведгруппы ВСУ на Запорожском направлении

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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уничтожении разведывательной группы ВСУ на Запорожском направлении.
Балицкий заявил об уничтожении разведгруппы ВСУ на Запорожском направлении
  • РИА Новости

«Сегодня утром наши подразделения обнаружили разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении населённых пунктов Новоандреевка и Новопокровка, противник был обнаружен и уничтожен», — написал он в своём Telegram-канале.

Также Балицкий отметил, что обстановка на фронте остаётся напряжённой. Он добавил, что ВСУ используют «так называемую тактику просачивания, упорно посылая всё новые группы на убой».

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.

По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.

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