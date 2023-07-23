Балицкий заявил об уничтожении разведгруппы ВСУ на Запорожском направлении

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уничтожении разведывательной группы ВСУ на Запорожском направлении.

«Сегодня утром наши подразделения обнаружили разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении населённых пунктов Новоандреевка и Новопокровка, противник был обнаружен и уничтожен», — написал он в своём Telegram-канале.

Также Балицкий отметил, что обстановка на фронте остаётся напряжённой. Он добавил, что ВСУ используют «так называемую тактику просачивания, упорно посылая всё новые группы на убой».

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.

По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.