Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении сдаются в плен группами до взвода

Украинские военнослужащие на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24».

«На протяжении последнего времени, месяца, противник начал сдаваться, и сдаётся не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период», — заявил он.

По его словам, ВСУ «сдаются целыми подразделениями».

Ранее Балицкий сообщил, что бойцы украинской армии сейчас не предпринимают интенсивных действий в Запорожской области, однако подвозят новые резервы.