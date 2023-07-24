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Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении сдаются в плен группами до взвода

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Украинские военнослужащие на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.
Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении сдаются в плен группами до взвода
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24».

«На протяжении последнего времени, месяца, противник начал сдаваться, и сдаётся не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период», — заявил он.

По его словам, ВСУ «сдаются целыми подразделениями».

Ранее Балицкий сообщил, что бойцы украинской армии сейчас не предпринимают интенсивных действий в Запорожской области, однако подвозят новые резервы.

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