Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении сдаются в плен группами до взвода
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Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24».
«На протяжении последнего времени, месяца, противник начал сдаваться, и сдаётся не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период», — заявил он.
По его словам, ВСУ «сдаются целыми подразделениями».
Ранее Балицкий сообщил, что бойцы украинской армии сейчас не предпринимают интенсивных действий в Запорожской области, однако подвозят новые резервы.