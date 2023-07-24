«Украинская правда»: атака БПЛА на Москву была спецоперацией военной разведки Украины

Атака двух беспилотников на Москву 24 июля была спецоперацией главного управления разведки украинского Министерства обороны.

Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в оборонной сфере Украины.

Источник утверждает, что «все запущенные разведкой дроны достигли Москвы».

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.

БПЛА были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Никто не пострадал.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все БПЛА при атаке на Москву утром 24 июля были нейтрализованы.