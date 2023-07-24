Песков отметил, что все БПЛА при атаке на Москву утром 24 июля были нейтрализованы
- РИА Новости
Его попросили оценить работу столичной системы ПВО.
«Вы знаете, что эти сегодняшние беспилотники были нейтрализованы», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что «в этом плане меры принимаются».
При этом с вопросом о развитии системы защиты и обеспечении её более интенсивной работы он посоветовал обращаться к Министерству обороны.
Ранее Минобороны России сообщило, что утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.
БПЛА были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Никто не пострадал.