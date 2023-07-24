Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все БПЛА при атаке на Москву утром 24 июля были нейтрализованы.

Его попросили оценить работу столичной системы ПВО.

«Вы знаете, что эти сегодняшние беспилотники были нейтрализованы», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что «в этом плане меры принимаются».

При этом с вопросом о развитии системы защиты и обеспечении её более интенсивной работы он посоветовал обращаться к Министерству обороны.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.

БПЛА были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Никто не пострадал.