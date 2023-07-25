Марочко заявил об активизации боевых действий на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На участке фронта Сватово-Кременная за последние несколько суток очевиден факт роста эскалации», — цитирует его РИА Новости.
Марочко уточнил, что позиционные бои перерастают в атакующие действия с обеих сторон.
Ранее глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов заявил, что украинские войска в Снигирёвке накапливают силы для штурма Днепра.
Также сообщалось, что ВС России отразили десять попыток ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении.