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Марочко заявил об активизации боевых действий на Краснолиманском направлении

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На Краснолиманском направлении активизировались боевые действия.
Марочко заявил об активизации боевых действий на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На участке фронта Сватово-Кременная за последние несколько суток очевиден факт роста эскалации», — цитирует его РИА Новости.

Марочко уточнил, что позиционные бои перерастают в атакующие действия с обеих сторон.

Ранее глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов заявил, что украинские войска в Снигирёвке накапливают силы для штурма Днепра.

Также сообщалось, что ВС России отразили десять попыток ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении.

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