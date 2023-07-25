Марочко заявил об активизации боевых действий на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении активизировались боевые действия.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На участке фронта Сватово-Кременная за последние несколько суток очевиден факт роста эскалации», — цитирует его РИА Новости.

Марочко уточнил, что позиционные бои перерастают в атакующие действия с обеих сторон.

Ранее глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов заявил, что украинские войска в Снигирёвке накапливают силы для штурма Днепра.

Также сообщалось, что ВС России отразили десять попыток ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении.