Глава района Барбашов: ВСУ накапливают в Снигирёвке силы для штурма Днепра
Об этом информирует РИА Новости.
«Те средства, которые перевозятся в направлении Снигирёвки... однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды», — говорится в сообщении.
При этом Барбашов добавил, что все сведения уже переданы командованию российской армии.
Кроме того, он отметил, что в Снигирёвке проводятся работы для организации штаба группировки войск.
Ранее ВС России отразили десять попыток ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении.
Также российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе.