Глава района Барбашов: ВСУ накапливают в Снигирёвке силы для штурма Днепра

Глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов заявил, что украинские войска в Снигирёвке накапливают силы для штурма Днепра.

Об этом информирует РИА Новости.

«Те средства, которые перевозятся в направлении Снигирёвки... однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды», — говорится в сообщении.

При этом Барбашов добавил, что все сведения уже переданы командованию российской армии.

Кроме того, он отметил, что в Снигирёвке проводятся работы для организации штаба группировки войск.

Ранее ВС России отразили десять попыток ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении.

Также российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе.