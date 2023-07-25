ВС России отразили десять попыток ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении
Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Отмечается, что попытки атаковать ранее утраченные позиции предприняли штурмовые группы 42-й, 62-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.
«При поддержке авиации и артиллерии группировки «Центр» потери противника составили свыше 100 боевиков», — говорится в сообщении.
Кроме того, 14 украинских военнослужащих сдались в плен. Также уничтожены четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, автомобиль типа пикап.
Ранее российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка националистов.
Также сообщалось, что силы ПВО России уничтожили 35 беспилотников ВСУ.