Военнослужащие группировки войск «Центр» отразили десять попыток ВСУ атаковать ранее утраченные позиции на Краснолиманском направлении.

Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Отмечается, что попытки атаковать ранее утраченные позиции предприняли штурмовые группы 42-й, 62-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.

«При поддержке авиации и артиллерии группировки «Центр» потери противника составили свыше 100 боевиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, 14 украинских военнослужащих сдались в плен. Также уничтожены четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, автомобиль типа пикап.

Ранее российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка националистов.

Также сообщалось, что силы ПВО России уничтожили 35 беспилотников ВСУ.