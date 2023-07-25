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Российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка националистов

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Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что российский рядовой Артём Березин в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских националистов.

Об этом информирует РИА Новости.

«Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря профессионализму и самоотверженности мотострелков и лично рядового Артёма Березина атака ВСУ была сорвана. Также были удержаны позиции российских войск. 

Ранее ВС России отразили 11 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях.

Кроме того, ВС России уничтожили пункт управления 65-й мехбригады ВСУ в Запорожской области.

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