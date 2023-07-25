Российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка националистов
Об этом информирует РИА Новости.
«Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря профессионализму и самоотверженности мотострелков и лично рядового Артёма Березина атака ВСУ была сорвана. Также были удержаны позиции российских войск.
Ранее ВС России отразили 11 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях.
Кроме того, ВС России уничтожили пункт управления 65-й мехбригады ВСУ в Запорожской области.