Узнать больше

Forbes: российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе

Короткая ссылка
Обозреватель Forbes Дэвид Экс рассказал, что российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе.

Он отметил, что российская армия, несмотря на попытки ВСУ осуществить контрнаступление, идёт в атаку на отдельных направлениях.

«Средь бела дня М-55S заползает в лесополосу. Экипаж маскирует танк ветками, но всё напрасно — за ним наблюдает российский беспилотник», — говорится в статье.

По словам журналиста, российский артиллерийский снаряд взорвался и поджёг М-55S. Экс добавил, что скорее всего танк подпадает «под полное списание».

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ.

Также сообщалось, что возможности РЭБ России мешают наступлению украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить