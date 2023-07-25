Forbes: российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе

Обозреватель Forbes Дэвид Экс рассказал, что российские военные уничтожили танк ВСУ M-55S, замаскированный в лесополосе.

Он отметил, что российская армия, несмотря на попытки ВСУ осуществить контрнаступление, идёт в атаку на отдельных направлениях.

«Средь бела дня М-55S заползает в лесополосу. Экипаж маскирует танк ветками, но всё напрасно — за ним наблюдает российский беспилотник», — говорится в статье.

По словам журналиста, российский артиллерийский снаряд взорвался и поджёг М-55S. Экс добавил, что скорее всего танк подпадает «под полное списание».

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ.

Также сообщалось, что возможности РЭБ России мешают наступлению украинских военных.