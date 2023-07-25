Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу London Real, что украинский президент Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВСУ и больших потерь.

«Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада», — сказал экс-советник.

По его словам, боевой дух среди украинских военных «слаб как никогда».

«Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярён, зол, обескуражен», — добавил Макгрегор.

Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский находится на грани из-за бунта военных ВСУ.

Также, по его словам, Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом.