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Марочко: Киев стягивает резервы техники и личного состава на Купянское направление

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев стягивает дополнительные резервы техники и личного состава на Купянское направление.

Об этом информирует РИА Новости.

«Через населённый пункт Харьков и Чугуев отмечены большие транзитные поставки вооружения и военной техники в зону боевых действий», — сказал Марочко.

По его словам, среди бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы. Также подполковник уточнил, что среди прибывающего личного состава есть иностранцы.

Ранее глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов заявил, что украинские войска в Снигирёвке накапливают силы для штурма Днепра.

Также сообщалось, что ВС России отразили десять попыток ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении.

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