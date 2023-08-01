«Меры принимаются»: в Кремле отреагировали на атаку украинских БПЛА на объекты в Московском регионе

Утром 1 августа киевский режим предпринял безуспешную террористическую атаку в отношении объектов в Москве и Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ. В Московской области уничтожены два БПЛА, ещё один беспилотник был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». В Кремле назвали угрозу со стороны украинских беспилотников очевидной, подчеркнув, что принимаются соответствующие меры.

В ночь на 1 августа была пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Ещё один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Столичный мэр Сергей Собянин также отметил, что несколько беспилотников при попытке пролёта в Москву были сбиты средствами ПВО. При этом ещё один БПЛА повредил фасад на уровне 21-го этажа офисной башни Москва-Сити, нарушив остекление на площади 150 кв. м.

«Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — пояснил он.

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После ЧП аэропорт Внуково приостанавливал работу, на момент публикации аэропорт работает в штатном режиме.

Предыдущая безуспешная атака киевского режима предпринималась в ночь на 30 июля. Тогда один БПЛА был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, ещё два беспилотника были подавлены средствами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», незначительно повредив фасады на двух офисных башнях «Москва-Сити».

Как отмечал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уровень террористической угрозы в Москве и Московской области повышать не планируется.

Между тем 28 июля средства ПВО сбили украинский беспилотник, который использовался киевским режимом для атаки на территории Подмосковья. 24 июля при попытке атаки на объекты в Москве были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение два украинских БПЛА.

«Попытаться устроить кровавое шоу в центре Москвы а-ля 9/11»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на объекты в Москве.

«Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются», — сказал он.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что киевский режим пытается совершить в столице России крупный теракт, подобный атаке террористов на две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

«Попытаться устроить кровавое шоу в центре Москвы а-ля 9/11 — это их неподражаемый творческий почерк», — отметила она в Telegram.

Сравнила террористические методы киевского режима с атакой террористов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Мария Захарова.

«Москва-Сити» — гражданский объект, в котором не только находятся офисы, бизнес-центр, но и жилые помещения, большое количество жилых квартир, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения», — заявила она в эфире программы «Полный контакт» на телеканале «Соловьёв LIVE».

В своём Telegram-канале она также отметила, что Владимир Зеленский «компрометирует Вашингтон», проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры.

«Байден идёт по собственноручно разбросанным граблям под названием «страна — спонсор терроризма». Зачем это Зеленскому? Во-первых, нутро такое, гнилое, служащее тьме. Во-вторых, шантаж Белого дома на предмет ещё большей «помощи». А вот зачем это Байдену, летящей походкой вступающему в предвыборный период? Тема терроризма будет всё плотнее ассоциироваться с американским либерализмом. Идеологический цугцванг. Выход из него американцы исторически находили хирургический», — написала она в своём Telegram-канале.

Террористическая деятельность стала сутью киевского режима, заявил RT политолог Александр Дудчак.

«Многие свои акции они проводят на медийность и символизм, на то, что можно широко «раздуть». Конечно, «Москва-Сити» — привлекательный объект для таких целей. Они пытаются напугать население, но, судя по всему, достигают обратного эффекта и только сплачивают народ. Нужно эту террористическую нацистскую гадину душить, и чем сильнее, тем лучше», — подчеркнул он.