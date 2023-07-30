Уничтожены силами ПВО и подавлены средствами РЭБ: в Минобороны РФ заявили об отражении атак беспилотников ВСУ в Москве

Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве с применением беспилотников, заявили в МО РФ. По данным ведомства, один БПЛА противника был сбит силами ПВО, ещё два аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение на территории комплекса «Москва-Сити». Наряду с этим Киев запустил 25 беспилотников самолётного типа по объектам в Крыму. Эти аппараты также были уничтожены и подавлены силами ПВО и РЭБ.

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаках, предпринятых киевским режимом в Московском регионе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

В Минобороны России утром 30 июля заявили о пресечении попытки террористической атаки киевского режима по объектам в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как заявили в ведомстве, один БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.

Ещё два летательных аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москва-Сити.

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Ещё об одной попытке атаки украинскими БПЛА в оборонном ведомстве заявили 28 июля. Из сообщения следовало, что Киев предпринял попытку удара по объектам в Московской области. Запущенный украинскими вооружёнными формированиями БПЛА был уничтожен, пострадавших и разрушений в результате террористической атаки не зафиксировано.

24 июля в Минобороны России заявили об отражении в Москве атаки двух БПЛА, которые были подавлены средствами РЭБ.

Собянин тогда уточнил, что удар пришёлся по двум нежилым зданиям. Кроме того, мэр заявил, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника было выбито несколько окон.

Попытки атак беспилотников на Крым

Кроме того, 30 июля в МО РФ заявили о пресечении ещё одной попытки террористической атаки Киева по объектам в Крыму. По данным министерства, противник запустил 25 беспилотников самолётного типа.

«16 украинских БПЛА уничтожены огнём средств ПВО. Ещё девять украинских беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Чёрного моря, в районе мыса Тарханкут», — говорится в сообщении МО РФ.

Ранее на этой неделе, 24 июля, МО РФ сообщило о пресечении попытки Киева атаковать объекты полуострова с применением 17 беспилотников.

Как уточнили в ведомстве, 14 БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из них 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Чёрного моря, а ещё три упали на территории полуострова. Ещё три БПЛА уничтожено средствами ПВО.

Кроме того, в ночь на 25 июля Киев предпринял попытку атаки на корабль «Сергей Котов» Черноморского флота в акватории Чёрного моря. Противник применил два морских быстроходных управляемых безэкипажных катера.

В МО РФ уточнили, что оба дистанционно управляемых катера ВСУ были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 м.

Комментируя серию атак на территориях Москвы и Крыма, в МИД РФ 24 июля заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры. Все виновные будут найдены и понесут наказание, подчеркнули дипломаты.

АГН «Москва»

«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения», — говорилось в заявлении, опубликованном пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Как обратили внимание в МИД, глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров публично подтвердил причастность к атакам режима Зеленского, заявив, что число подобных вылазок будет расти.

«Никакого военного смысла данные атаки не имели. Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку», — заявили дипломаты.

Как отметили в МИД, «за наглыми действиями украинских неонацистов стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации».