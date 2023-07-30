МО: Киев ночью пытался атаковать Крым 25 беспилотниками, все они уничтожены
Об этом сообщили в Минобороны.
«16 украинских БПЛА уничтожены огнём средств ПВО», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что ещё девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они, по данным Министерства, не достигли цели и потерпели крушение в акватории Чёрного моря в районе мыса Тарханкут.
В ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее была пресечена попытка террористической атаки киевского режима БПЛА по объектам в Москве.