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МО: Киев ночью пытался атаковать Крым 25 беспилотниками, все они уничтожены

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В ночь на 30 июля была пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку 25 БПЛА по объектам в Крыму.

Об этом сообщили в Минобороны.

«16 украинских БПЛА уничтожены огнём средств ПВО», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ещё девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они, по данным Министерства, не достигли цели и потерпели крушение в акватории Чёрного моря в районе мыса Тарханкут.

В ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее была пресечена попытка террористической атаки киевского режима БПЛА по объектам в Москве.

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