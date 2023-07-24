«Очередное преступление киевского режима»: МИД заявил о праве России ответить на атаки украинских БПЛА на Москву и Крым

Военно-политическое руководство Украины в очередной раз использовало террористические методы для запугивания гражданского населения, заявили в МИД России, комментируя атаки украинских БПЛА на Москву и Крым. На Смоленской площади указали на отсутствие какого-либо военного смысла этих действий киевского режима. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры. Ранее в Минобороны РФ сообщали о пресечении атак на объекты в российской столице и на Крымском полуострове. В результате было сбито и подавлено 19 БПЛА.

Российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры на атаки украинских БПЛА на Москву и Крым, заявили в МИД РФ.

«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели. Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку», — говорится в заявлении.

При этом на Смоленской площади отметили, что глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров публично подтвердил причастность к атакам режима Зеленского, заявив, что число подобных вылазок будет расти. По мнению российских дипломатов, за наглыми действиями украинских неонацистов стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации.

«Следственный комитет России возбудил уголовные дела по упомянутым фактам. Все виновные будут найдены и понесут наказание», — сообщили в МИД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских БПЛА на Москву и Крым, отметил, что «начеку находятся все, кто занимается обеспечением безопасности» российских регионов, поскольку киевский режим увеличил интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников.

«Принимаются меры, ведётся очень напряжённая и ежедневная, круглосуточная работа», — добавил он.

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Утром 24 июля российские военные пресекли попытки киевского режима атаковать объекты в Москве и на Крымском полуострове. По данным Минобороны РФ, в столице средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены два украинских БПЛА. В Крыму силы ПВО сбили три беспилотника, ещё 11 подавили средствами РЭБ. Указывалось, что в результате пресечения террористических атак никто не пострадал.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал атаку беспилотников на Москву «хорошей новостью», пообещав, что этот процесс «будет продолжаться и набирать обороты». При этом в украинских СМИ пояснили, что произошедшее было спецоперацией ГУР МО Украины.

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Ситуация в Крыму на фоне пресечения атак беспилотников ВСУ контролируется, заявила RT член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Все профильные службы работают на местах. Люди спокойны, обо всём своевременно оповещаются. Ситуация под контролем. Что касается отношения крымчан к происходящему — мы понимаем, что враги России не могут пережить, что российский Крым расцветает на фоне убитой США Украины», — сказала парламентарий.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил о необходимости решительных действий по пресечению атак ВСУ на российские регионы.

«Я считаю, что атаки — следствие их неудач в наступлении. Они там терпят поражение и, чтобы показывать, что они ведут какие-то боевые действия, наносят урон, они и атакуют территории России. Это, в частности, показывает, что проигрывают они», — отметил собеседник RT.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель также связал увеличение числа украинских атак с неудачами ВСУ на линии боевого соприкосновения, поскольку киевскому режиму нужно хоть как-то отчитаться перед своими кураторами.

«Это ещё раз доказывает, что на Украине у власти находятся террористы, террористический режим. Террористы, которые сегодня пытаются сделать всё, чтобы запугать граждан России и создать панику. Хочется отметить, что их действия и желания не достигают цели. У крымчан после подобных действий Украины возникает не паника и не страх, а желание поставить этот режим на место», — подчеркнул он в разговоре с RT.