Сенатор Ковитиди: враги не могут пережить, что Крым расцветает на фоне убитой США Украины

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди подчеркнула в беседе с RT, что ситуация в Крыму на фоне пресечения атак беспилотников ВСУ контролируется.

«Ситуация в Крыму контролируется. Идёт работа по нейтрализации последствий от вражеского попадания в склад с боеприпасами в Джанкое. О жителях близлежащих сёл позаботились. Произведена временная эвакуация людей в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет. Все люди, доставленные в пункты временного размещения, обеспечены едой, водой, медикаментами», — объяснила парламентарий.

Она отметила, что в Джанкойском районе уже возобновлено железнодорожное движение, которое было приостановлено в целях безопасности.

«Все поезда на данный момент отправлены. Возобновлено ранее временно приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Решения такие принимаются очень вдумчиво, после тщательного обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб. Все профильные службы работают на местах. Люди спокойны, обо всём своевременно оповещаются. Ситуация под контролем. Что касается отношения крымчан к происходящему, мы понимаем, что враги России не могут пережить, что российский Крым расцветает на фоне убитой США Украины», — пояснила Ковитиди.

Утром 24 июля Минобороны России сообщило о пресечении попыток киевского режима осуществить террористические атаки в Москве и в Крыму с помощью беспилотников.

Так, в столице были подавлены средствами РЭБ два украинских БПЛА. При этом для атаки на объекты на Крымском полуострове были задействованы 17 беспилотников — все они были подавлены или уничтожены средствами РЭБ и силами ПВО.