Песков: все службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак украинских БПЛА
- РИА Новости
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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, принимают меры», — заявил Песков.
Он отметил, что в настоящее время принимаются меры по защите регионов России, «ведётся очень напряжённая и ежедневная, круглосуточная работа».
Ранее в Минобороны России сообщили о попытках украинских беспилотников атаковать объекты на территории Крыма.