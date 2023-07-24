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Песков: все службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак украинских БПЛА

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Все службы безопасности Крыма и других регионов России принимают необходимые меры в связи с участившимися попытками атак украинских беспилотников.
Песков: все службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак украинских БПЛА
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, принимают меры», — заявил Песков.

Он отметил, что в настоящее время принимаются меры по защите регионов России, «ведётся очень напряжённая и ежедневная, круглосуточная работа».

Ранее в Минобороны России сообщили о попытках украинских беспилотников атаковать объекты на территории Крыма.

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