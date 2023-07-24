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МО России: ночью 17 украинских БПЛА попытались атаковать Крым

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RT
В Минобороны России сообщили о попытках украинских беспилотников атаковать объекты на территории Крыма.
МО России: ночью 17 украинских БПЛА попытались атаковать Крым
  • РИА Новости

«В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что 14 беспилотников удалось подавить средствами РЭБ. Из них 11 упали в Чёрном море, ещё три — на территории полуострова. Остальные были сбиты средствами ПВО.

В результате атаки никто не пострадал.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о решении об эвакуации населения близлежащих сёл в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

Два пассажирских поезда сообщением Москва — Севастополь и Адлер — Симферополь задержаны в Джанкое из-за ЧП с беспилотниками.

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