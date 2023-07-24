Два пассажирских поезда задержали из-за ЧП в Джанкойском районе Крыма
- РИА Новости
Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».
«Следует с опозданием поезд №92 Москва — Севастополь и поезд №316 Адлер — Симферополь. Они остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой — Урожайная», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в очереди на проезд по Крымскому мосту с двух сторон находится около 650 автомобилей.
Приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь.