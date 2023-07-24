В очереди на проезд по Крымскому мосту с двух сторон скопилось около 650 автомобилей

В очереди на проезд по Крымскому мосту с двух сторон находится около 650 автомобилей.

Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 480 транспортных средств», — говорится в сообщении.

При этом в очереди со стороны Керчи находится 165 транспортных средств.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника.

Приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь.