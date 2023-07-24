Аксёнов: в небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников

В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника», — написал он в Telegram.

Аксёнов уточнил, что в результате инцидента произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

Кроме того, обломками БПЛА повреждён частный дом в Кировском районе.

Ранее сообщалось, что со стороны Кубани въезда на Крымский мост ждут 165 автомобилей.