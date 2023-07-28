Уничтожен средствами ПВО: в Минобороны РФ заявили о пресечении атаки с применением украинского БПЛА в Подмосковье

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, который использовался киевским режимом для атаки на территории Подмосковья. Как заявили в Минобороны РФ, в результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано. Российские войска в зоне СВО тем временем продолжили наносить авиационные и артиллерийские удары, а также отражать попытки наступления ВСУ.

В Минобороны России заявили об успешной ликвидации украинского беспилотника в Подмосковье.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — заявили в ведомстве.

Как отметили в МО РФ, беспилотник противника был уничтожен средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений в результате пресечённой атаки не выявлено.

Ранее на этой неделе в ведомстве сообщали о ещё одной попытке атаки по объектам на территории Москвы. 24 июля в ведомстве заявили, что два украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.

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Обстановка в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил об ударе из РСЗО по сосредоточению ВСУ на Купянском направлении.

«Нанесён удар реактивной системой залпового огня «Торнадо-С» по району сосредоточения подразделений 41-й отдельной механизированной бригады в районе населённого пункта Благодатное. Потери противника от удара составили до взвода живой силы и четыре автомобиля», — сказал Зыбинский.

Наряду с этим в полосе обороны 1-й танковой армии артиллерия группировки «Запад» огнём из танков Т-72, Т-80 и противотанковых ракетных комплексов поразила подразделения 32-й отдельной механизированной бригады в районе н. п. Кузёмовка и Стельмаховка.

«В ходе боя потери противника составили да взвода живой силы, танк Т-64, два артиллерийских орудия, из них гаубица американского производства М777 и буксируемая гаубица «Мста-Б», — уточнил Зыбинский.

Кроме того, экипажи ударных вертолётов Ка-50 и Ми-35 нанесли девять авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила два пункта боепитания противника в районах н. п. Ивановка и Кисловка.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что передовые подразделения при поддержке артиллерии отразили несколько атак противника в направлении Урожайного. Как отметил Чехов, противник понёс значительные потери и отступил.

Наряду с этим артиллерия группировки уничтожила скопление украинских военных в районе Углесборочной. Кроме того, ликвидирована разведгруппа северо-западнее Шевченко.

Как рассказал Чехов, в районе Старомайорского противник пытался накопить силы для наступления, однако российские военные помешали реализации этих планов.

«В ходе воздушной разведки вскрыты и ударными БПЛА уничтожены боевые машины пехоты иностранного производства, МТЛБ и живая сила националистов», — уточнил начальник пресс-центра группировки.

Вертолёты армейской авиации тем временем уничтожили танки и БМП, а также поразили районы скопления военных ВСУ в Урожайном.

Помимо прочего, ещё несколько атак ВСУ отражены на Запорожском направлении в районе Работино.

«Уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и пехота противника. Пресечена попытка боевиков подвезти резервы в район Приютного. Прибывшая живая сила уничтожена», — сказал Чехов.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена реактивная система залпового огня украинских военных в Малой Токмачке. Кроме того, поражён пункт временной дислокации боевиков в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском.

Бомбардировочная авиация поразила пункты временной дислокации боевиков в Новоданиловке, Орехове, Малой Токмачке, Комсомольском. Кроме того, штурмовой авиацией поражены места скопления живой силы ВСУ в районах Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловки и Приютном.