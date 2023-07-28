МО: средства ПВО пресекли попытку атаки Киева по объектам в Подмосковье, пострадавших нет

Российские средства ПВО пресекли попытку Киева атаковать объекты в Московской области, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — заявили в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью, 28 июля, была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право на жёсткий ответ на фоне террористических атак Украины на Крым и Москву.