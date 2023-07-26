Захарова: Россия оставляет за собой право на жёсткий ответ на атаки Украины

Россия оставляет за собой право на жёсткий ответ на фоне террористических атак Украины на Крым и Москву, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила об атаке на Крымский мост 17 июля, 24 июля на Москву и Крым.

«Эти попытки были успешно отражены российскими силами ПВО и РЭБ. Ранее, 20 июля, украинский беспилотник атаковал посёлок Раздольное в Крыму, к сожалению, там не обошлось без потерь, погибла 14-летняя девочка», — заявила Захарова.

По её словам, все эти преступления расследует Следственный комитет России, виновных установят и накажут.

«Мы оставляем за собой право на жёсткие ответные меры», — подчеркнула дипломат.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.

Также в Минобороны России заявили о попытках украинских беспилотников атаковать объекты на территории Крыма.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Погибли мужчина и женщина, их ребёнок пострадал.