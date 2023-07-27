«Все попытки контрнаступления остановлены»: Путин заявил об активизации боевых действий на Запорожском направлении

Украинские войска существенно актизировали боевые действия в последние дни, сообщил Владимир Путин. По его словам, накануне серьёзные столкновения проходили в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа на Запорожском направлении. Солдаты и офицеры ВС РФ «продемонстрировали лучшие примеры массового героизма», подчеркнул президент России. Он указал, что подразделения ВСУ были отброшены с большими потерями.

Войска киевского режима в последние дни существенным образом активизировали боевые действия на Запорожском направлении. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Первого канала.

«Вчера шли серьёзные боевые действия в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма», — сказал президент России.

По его данным, украинцы потеряли свыше 200 украинских военнослужащих, 39 из 50 единиц бронетехники ВСУ, включая 26 танков и 13 бронемашин: «Причём 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванных подразделений, а 40% — лётчиками боевой авиации».

«Сегодня по моему поручению прямо в зоне боевых действий нашим парням будут вручены государственные награды. И я дал также указание Министерству обороны подготовить предложения по присвоению этим подразделениям почётных наименований. Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями», — добавил Путин.

Как говорится в сводке МО РФ от 27 июля, на Запорожском направлении украинские войска в течение ночи восстанавливали боеспособность и активных действий не предпринимали. Накануне провалилось наступление ВСУ севернее населённого пункта Работино (Запорожская область), в котором было задействовано до трёх батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва.

Как указывали накануне в Telegram-канале «Военная хроника», наступление украинских войск длилось десять часов.

Удары ВС РФ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о нанесении ударов по объектам военной инфраструктуры киевского режима.

«Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США», — подчеркнул он.

По его словам, цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены

Российские войска нанесли удар по местам хранения западного оружия на Украине

Ситуация в зоне СВО

Также на Запорожском направлении авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах н.п. Белогорье, Омельник, Новоданиловка, Орехов и Пятихатки (Запорожская область), сообщил Игорь Конашенков. По его словам, возле Степановки пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении войска группировки «Восток» отразили атаку штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты возле Урожайного (ДНР), уничтожив до 16 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины. Кроме того, в районе н.п. Старомайорское (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери ВСУ на этих двух направлениях составили более 280 украинских военнослужащих, 25 танков, десять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, а также две гаубицы «FH-70» производства Великобритании.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Также официальный представитель МО РФ рассказал об отражении подразделениями Южной группировки войск девяти атак ВСУ на Донецком направлении.

При этом нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах н.п. Весёлое, Богдановка, Предтечино, Дылеевка и Новгородское (ДНР).

Потери украинских войск составили свыше 210 бойцов, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Вдобавок, за последние двое суток российские войска сорвали четыре атаки ВСУ неподалёку от Клещеевки (ДНР), уничтожив более 120 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».

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На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», с опорой на умело организованную систему огня в сочетании с инженерными заграждениями, отражена атака возле н.п. Червоная Диброва (ЛНР). Уничтожено свыше бойцов ВСУ, боевая машина пехоты, а также один автомобиль.

В результате ударов авиации и артилерии по местам скопления живой силы и техники в районах н.п. Невское (ЛНР), Торское и Серебрянка (ДНР) уничтожено 185 боевиков, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

«Всего, с 23 июля, продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» в районе населённого пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12 километров по фронту и три километра в глубину обороны противника», — добавил Конашенков.

На Купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск продолжили наступательные действия западнее Куземовки (ЛНР) и заняли более выгодные позиции. Артиллерия и авиация поразили подразделения ВСУ возле Синьковки, Тимковки (Харьковская область), Стельмаховки и Новоселовского (ЛНР).

Потери ВСУ составили более 35 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Кроме того, авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 109 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 123 районах.

Наряду с этим уничтожены склады авиационного топлива возле Староконстантинова (Хмельницкая область), две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18 вблизи Чугуева и Новопавловки (Днепропетровская область), склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Константиновки (ДНР), склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны в районе Ямполя (ДНР).

Также поражён склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.