Путин: ВСУ в ходе последней атаки на Запорожском направлении потеряли больше 200 человек

Российский президент Владимир Путин заявил, что ВСУ в ходе последней атаки на Запорожском направлении потеряли больше 200 человек.

Об этом глава государства сообщил журналистам.

«У противника очень большие потери личного состава, свыше 200 человек», — рассказал президент.

Он отметил, что потери российской стороны более чем в десять раз меньше.

«Хочу подчеркнуть ещё раз, всё, что происходило в течение прошедших суток, это яркий пример массового героизма наших солдат», — заявил Путин.

Ранее Министерство обороны России заявило о провалившемся наступлении ВСУ севернее Работина в Запорожской области.