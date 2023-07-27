Путин: ВСУ в ходе последней атаки на Запорожском направлении потеряли больше 200 человек
Об этом глава государства сообщил журналистам.
«У противника очень большие потери личного состава, свыше 200 человек», — рассказал президент.
Он отметил, что потери российской стороны более чем в десять раз меньше.
«Хочу подчеркнуть ещё раз, всё, что происходило в течение прошедших суток, это яркий пример массового героизма наших солдат», — заявил Путин.
Ранее Министерство обороны России заявило о провалившемся наступлении ВСУ севернее Работина в Запорожской области.