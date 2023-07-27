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Путин подтвердил, что боевые действия в зоне СВО активизировались существенным образом

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Российский президент Владимир Путин подтвердил, что боевые действия в зоне спецоперации активизировались существенным образом.
Путин подтвердил, что боевые действия в зоне СВО активизировались существенным образом
  • РИА Новости

Об этом президент сказал журналистам на полях саммита Россия — Африка, комментируя публикации западных СМИ.

«Что касается последних дней, то, действительно, подтверждаем, что боевые действия активизированы. Существенным образом», — заявил Путин.

При этом он отметил, что основные боестолкновения происходили на Запорожском направлении.

Также Путин заявил, что ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха и был отброшен, а все попытки контрнаступления остановлены.

Как писала The New York Times, ВСУ начали основную фазу контрнаступления и «бросили в бой» тысячи военнослужащих, находящихся в резерве.

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