Путин подтвердил, что боевые действия в зоне СВО активизировались существенным образом

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что боевые действия в зоне спецоперации активизировались существенным образом.

Об этом президент сказал журналистам на полях саммита Россия — Африка, комментируя публикации западных СМИ.

«Что касается последних дней, то, действительно, подтверждаем, что боевые действия активизированы. Существенным образом», — заявил Путин.

При этом он отметил, что основные боестолкновения происходили на Запорожском направлении.

Также Путин заявил, что ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха и был отброшен, а все попытки контрнаступления остановлены.

Как писала The New York Times, ВСУ начали основную фазу контрнаступления и «бросили в бой» тысячи военнослужащих, находящихся в резерве.