NYT: Украина начала основную фазу контрнаступления

Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет The New York Times.

Об этом информирует РИА Новости.

«Украина начала основной удар своего контрнаступления», — говорится в публикации.

В газете отмечается, что ВСУ «бросили в бой» тысячи военнослужащих, находящихся в резерве. По данным агентства, многие из них прошли западную подготовку.

При этом The Washington Post считает, что цель действий Киева пока не ясна.

Ранее Белый дом признал, что США не удовлетворены темпами контрнаступления ВСУ.

Также экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский по указаниям Запада вынуждает неподготовленных солдат ВСУ идти в провальное наступление.