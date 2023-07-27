Узнать больше

NYT: Украина начала основную фазу контрнаступления

Короткая ссылка
Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет The New York Times.

Об этом информирует РИА Новости.

«Украина начала основной удар своего контрнаступления», — говорится в публикации.

В газете отмечается, что ВСУ «бросили в бой» тысячи военнослужащих, находящихся в резерве. По данным агентства, многие из них прошли западную подготовку.

При этом The Washington Post считает, что цель действий Киева пока не ясна.

Ранее Белый дом признал, что США не удовлетворены темпами контрнаступления ВСУ.

Также экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский по указаниям Запада вынуждает неподготовленных солдат ВСУ идти в провальное наступление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить