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Экс-советник Кучмы Соскин: НАТО вынуждает ВСУ идти в провальное контрнаступление

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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский по указаниям Запада вынуждает неподготовленных солдат ВСУ идти на провальное наступление.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Как передаёт его слова РИА Новости, в НАТО готовы принести Украину в жертву ради своих целей, в то время как Зеленский следует указаниям его лидеров.

Запад давит на Киев, чтобы он продолжил наступательные действия на позиции ВС России, несмотря на очевидные провалы украинских военных на передовой, добавил Соскин.

Ранее французский генерал, офицер ордена Почётного легиона Доминик Делавард назвал попытки контрнаступления ВСУ драматическим провалом.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что медленное контрнаступление украинской армии чревато проблемами для президента США Джо Байдена.

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