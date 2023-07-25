Французский генерал Делавард назвал попытки контрнаступления ВСУ драматическим провалом

Французский генерал, офицер ордена Почётного легиона Доминик Делавард назвал попытки контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) драматическим провалом.

«Для украинцев это драматический провал. Но чего ещё можно было ожидать? Мы могли ожидать только провала. Невозможно добиться успеха в контрнаступлении, когда соотношение сил от 3:1 до 5:1, когда русские хорошо укрепили свою оборону, когда очевидно превосходство России в артиллерии и авиации», — цитирует его ТАСС.

Делавард также отметил, что НАТО проиграло коммуникационную войну, стремясь убедить мир в уязвимости России, однако эта стратегия провалилась.

Всё больше стран продолжают торговать с Россией, а санкции, наложенные на Москву, начинают ударять по глобальному Западу, отметил генерал.

Относительно саммита НАТО в Вильнюсе, генерал считает, что Запад пытается скрыть отсутствие конкретных действий за пустыми речами.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала провальным саммит НАТО в Вильнюсе.