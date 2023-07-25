Французский генерал Делавард назвал попытки контрнаступления ВСУ драматическим провалом
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«Для украинцев это драматический провал. Но чего ещё можно было ожидать? Мы могли ожидать только провала. Невозможно добиться успеха в контрнаступлении, когда соотношение сил от 3:1 до 5:1, когда русские хорошо укрепили свою оборону, когда очевидно превосходство России в артиллерии и авиации», — цитирует его ТАСС.
Делавард также отметил, что НАТО проиграло коммуникационную войну, стремясь убедить мир в уязвимости России, однако эта стратегия провалилась.
Всё больше стран продолжают торговать с Россией, а санкции, наложенные на Москву, начинают ударять по глобальному Западу, отметил генерал.
Относительно саммита НАТО в Вильнюсе, генерал считает, что Запад пытается скрыть отсутствие конкретных действий за пустыми речами.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала провальным саммит НАТО в Вильнюсе.