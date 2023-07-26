Белый дом признал, что Вашингтон не удовлетворён темпами контрнаступления ВС Украины.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

«Президент (Украины Владимир. — RT) Зеленский сам говорил, что оно движется не так быстро, как хотелось бы», — сказал он.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский по указаниям Запада вынуждает неподготовленных солдат ВСУ идти на провальное наступление.

Военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многих военных ВС Украины, которые прошли шестимесячную подготовку в странах НАТО, больше нет.