Военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многих военных ВС Украины, которые прошли шестимесячную подготовку в странах НАТО, больше нет.

Об этом он заявил в интервью N-TV.

По словам Райснера, он разговаривал со своим украинским товарищем, который сказал, что в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист.

По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться на минные поля, при этом вернулось чуть более половины, отметил стратег.

Райснер отметил, что эта ошибка серьёзно ударила по моральному духу украинских военных.

Ранее Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский по указаниям Запада вынуждает неподготовленных солдат ВСУ идти на провальное наступление.

Французский генерал, офицер ордена Почётного легиона Доминик Делавард назвал попытки контрнаступления ВСУ драматическим провалом.