Узнать больше

ТАСС: несущие конструкции башни в Москва-Сити не пострадали от БПЛА

Короткая ссылка
Несущие конструкции башни IQ-квартала в Москва-Сити не пострадали при попадании беспилотника.
ТАСС: несущие конструкции башни в Москва-Сити не пострадали от БПЛА
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Установлено, что в результате попадания БПЛА несущие конструкции не повреждены», — заявил собеседник агентства.

Украинский беспилотник потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити, после того как был подавлен средствами РЭБ. Удар пришёлся по 21-му этажу башни IQ.

По словам Сергея Собянина, пострадавших в результате случившегося нет, нарушено остекление на площади 150 кв. м. Обнаруженные обломки направят на экспертизу.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить