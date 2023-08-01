ТАСС: несущие конструкции башни в Москва-Сити не пострадали от БПЛА

Несущие конструкции башни IQ-квартала в Москва-Сити не пострадали при попадании беспилотника.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Установлено, что в результате попадания БПЛА несущие конструкции не повреждены», — заявил собеседник агентства.

Украинский беспилотник потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити, после того как был подавлен средствами РЭБ. Удар пришёлся по 21-му этажу башни IQ.

По словам Сергея Собянина, пострадавших в результате случившегося нет, нарушено остекление на площади 150 кв. м. Обнаруженные обломки направят на экспертизу.

Подробнее — в материале RT.