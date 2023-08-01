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Захарова: Зеленский компрометирует США терактами в отношении гражданской инфраструктуры

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский компрометирует США, устраивая теракты в отношении гражданской инфраструктуры, и шантажирует Вашингтон на предмет ещё большей помощи.
Захарова: Зеленский компрометирует США терактами в отношении гражданской инфраструктуры
  • РИА Новости

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры», — уточнила она.

По её мнению, Зеленский проводит данные теракты по двум причинам. Первой она назвала «нутро такое — гнилое, служащее тьме», а второй — шантаж американских властей на предмет ещё большей «помощи». 

Ранее The New York Times писала, что Украина пытается наращивать парк беспилотников, чтобы участить атаки против объектов внутри России.

30 июля Минобороны сообщило, что была пресечена попытка террористической атаки киевского режима БПЛА по объектам в Москве.

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