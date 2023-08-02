Кампания по запугиванию: в Киеве пригрозили новыми ударами БПЛА по объектам в России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА ВСУ на Москву выступил с угрозами, пообещав, что ударов БПЛА будет ещё больше. Тем самым он фактически признал ответственность Киева за теракт 1 августа. В МИД РФ очередную атаку беспилотников назвали «конвульсией киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка», а США идут по «собственноручно разбросанным граблям под названием «Страна — спонсор терроризма». Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что именно Запад курирует удары украинских беспилотников по Москве и другим регионам России. По мнению экспертов, атакуя гражданские объекты, Киев пытается террористическими методами замаскировать своё неудачное контрнаступление.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после атаки БПЛА ВСУ на Москву 1 августа выступил с угрозами, пообещав, что ударов дронами по российским объектам будет ещё больше.

«Ещё больше необнаруженных беспилотников, ещё больше разрушений, ещё больше гражданских конфликтов, ещё больше войны», — написал Подоляк на своей странице в Twitter.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 августа была пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотниками на объекты в Москве и Московской области. Два украинских БПЛА были уничтожены над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья, ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении одного из зданий комплекса на уровне 21-го этажа.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, очередная атака украинских беспилотников демонстрирует мировому сообществу террористическую сущность киевского режима.

«Утро... омрачено очередной конвульсией киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка», — сказала Захарова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Кроме того, по мнению дипломата, организуя теракты на гражданских объектах, Зеленский шантажирует Вашингтон в надежде добиться более масштабной военной помощи.

«Байден идёт по собственноручно разбросанным граблям под названием «Страна — спонсор терроризма». Зачем это Зеленскому? Во-первых, нутро такое — гнилое, служащее тьме. Во-вторых, шантаж Белого дома на предмет ещё большей «помощи». А вот зачем это Байдену, летящей походкой вступающему в предвыборный период? Тема терроризма будет всё плотнее ассоциироваться с американским либерализмом», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Комментируя недавнюю атаку украинских БПЛА на Москва-Сити, пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер заявил во время брифинга 31 июля, что киевские власти якобы самостоятельно принимают решения относительно того, как противодействовать России.

«Мы не поощряем удары вне границ Украины и не способствуем им. Однако, как мы уже неоднократно говорили, Украина сама решает, как вести войну», — сказал Миллер.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Петрозаводске по вопросам обеспечения безопасности Карелии заявил, что именно западные страны курируют атаки украинских беспилотников на Москву и другие регионы России, став «спонсорами терроризма».

«США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы», — подчеркнул Патрушев.

Однако заявление Москвы не помешало представителю внешнеполитической службы ЕС Набиле Массрали заявить во время брифинга 1 августа, что «Россия не должна использовать эти факты (удары беспилотников. — RT) для эскалации боевых действий на Украине».

На высказывание представителя Евросоюза ответил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, подчеркнув в интервью ТАСС, что Россия в последнюю очередь будет учитывать мнение ЕС, определяя свои действия в рамках СВО.

«Нет ни малейшего сомнения, что при определении любых последующих российских действий в складывающейся ситуации мнение Евросоюза будет учитываться в последнюю очередь, то есть никак», — сказал Косачёв.

Московский международный деловой центр «Москва-Сити»

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

В свою очередь, в ООН, комментируя атаки БПЛА на Москву, выступили за прекращение любых ударов по гражданским объектам. Об этом заявил заместитель официального представителя всемирной организации Фархан Хак, пояснив, что ООН против любых подобных атак, где бы они ни осуществлялись.

«Неправильный расчёт»

Стоит отметить, что вместо страха и паники атака украинских дронов вызвала в России прямо противоположную реакцию. Так, председатель ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале назвал произошедшее терактом и предложил ответить на атаку украинских беспилотников в Москве «шквалом огня» по центрам принятия решений в Киеве.

«Очередная попытка атаковать мирные объекты на территории России — это террористический акт, показывающий патологическую ярость киевской хунты, чьё «контрнаступление» захлебнулось... Уверен, ответ Минобороны России последует незамедлительно. Пора накрыть шквалом огня центры принятия решений, с тем чтобы выжечь нацистскую заразу навсегда», — написал Слуцкий.

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Напомним, Москва и Подмосковье не в первый раз становятся целью украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, в ночь на 30 июля один БПЛА был ликвидирован в воздухе средствами ПВО в Московской области, ещё два беспилотных летательных аппарата были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, беспилотники потерпели крушение на территории объекта Москва-Сити, незначительно повредив фасады двух офисных башен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что о произошедшем доложили российскому лидеру Владимиру Путину.

Позднее эту атаку прокомментировал заместитель постпреда Генсекретаря ООН Фархан Хак, отметив, что всемирная организация выступает за прекращение ударов по гражданским объектам. При этом, по его словам, у ООН нет точных данных «из первых рук», кто несёт ответственность за произошедшее.

Обучение солдат ВСУ натовскими инструкторами

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© Sean Gallup

«Под покровительством Запада»

Как отметил старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин, основной целью атак дронов было запугать россиян и посеять панику в обществе.

«Цель любого террористического акта — запугать, а в данном случае — дестабилизировать ситуацию в Москве и других крупных городах, посеять среди мирного населения недоверие к властям. На это же нацелены и заявления советника главы офиса Зеленского Подоляка. Но этого Киеву достичь не удалось. Более того, несмотря на то, что террористические акты невозможно полностью предотвратить, российская ПВО и радиоэлектронные войска действуют слаженно и эффективно», — сказал аналитик.

Камкин обратил внимание на то, что атаки нацелены именно на гражданскую инфраструктуру, а не на военные объекты, и делается это «с одобрения и под покровительством Запада».

«Эти обстрелы ведутся с использованием натовских боеприпасов, а также спутниковой группировки западных государств. Понятное дело, что управление БПЛА на таком расстоянии немыслимо без соответствующей радиоэлектронной инфраструктуры, которой у Киева просто нет. Западные кураторы напрямую участвуют в украинских атаках и являются по факту спонсорами терроризма», — заявил эксперт.

При этом реакцию США и ООН на атаки беспилотников ВСУ Камкин назвал ожидаемой.

«С учётом того, что Соединённые Штаты являются спонсорами, закопёрщиками и инициаторами бандитского режима в Киеве, их заявления были предсказуемыми. Ничего, кроме оправданий киевского режима, от них ожидать не стоило. Не удивляет и заявление ООН, которая давно потеряла статус международного арбитра и морально-нравственной инстанции и не может напрямую признать вину Киева», — сказал он.

По мнению Камкина, атаки беспилотников Украины на столицу России и Московскую область — это попытка каким-то образом компенсировать провал «уже ставшего мемом украинского контрнаступления».

Аналогичной точки зрения придерживается и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, который назвал атаку украинских БПЛА попыткой ВСУ замаскировать свои неудачи в ходе широко разрекламированного контрнаступления.

«Всё это было предназначено для того, чтобы показать, что провал контрнаступления ВСУ якобы не означает угасания их возможностей. Украина понесла огромные потери и теперь пытается компенсировать их, действуя исключительно террористическими методами», — резюмировал Подберёзкин.