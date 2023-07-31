Узнать больше

В офисе Генсека ООН после атаки БПЛА в Москве заявили, что против ударов по гражданским объектам

Короткая ссылка
Заместитель постоянного представителя Генсекретаря ООН Фархан Хак, комментируя атаку 30 июля украинских беспилотников в Москве, заявил, что всемирная организация выступает за прекращение ударов по гражданским объектам.
В офисе Генсека ООН после атаки БПЛА в Москве заявили, что против ударов по гражданским объектам
  • РИА Новости

По словам Хака, у ООН нет точных данных «из первых рук», кто ответственен за атаку.

«Но, конечно, мы выступаем против любых атак на гражданские объекты и хотим, чтобы они прекратились», — цитирует его ТАСС.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Запад курирует украинские атаки беспилотниками Москвы, Крыма и других регионов.

30 июля Минобороны сообщило, что была пресечена попытка террористической атаки киевского режима БПЛА по объектам в Москве.

Один БПЛА был уничтожен в Подмосковье, ещё два упали в районе Москва-Сити после подавления средствами РЭБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить