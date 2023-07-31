В офисе Генсека ООН после атаки БПЛА в Москве заявили, что против ударов по гражданским объектам

Заместитель постоянного представителя Генсекретаря ООН Фархан Хак, комментируя атаку 30 июля украинских беспилотников в Москве, заявил, что всемирная организация выступает за прекращение ударов по гражданским объектам.

По словам Хака, у ООН нет точных данных «из первых рук», кто ответственен за атаку.

«Но, конечно, мы выступаем против любых атак на гражданские объекты и хотим, чтобы они прекратились», — цитирует его ТАСС.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Запад курирует украинские атаки беспилотниками Москвы, Крыма и других регионов.

30 июля Минобороны сообщило, что была пресечена попытка террористической атаки киевского режима БПЛА по объектам в Москве.

Один БПЛА был уничтожен в Подмосковье, ещё два упали в районе Москва-Сити после подавления средствами РЭБ.