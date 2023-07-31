Патрушев: Запад курирует украинские атаки беспилотниками Москвы, Крыма и других регионов
- РИА Новости
Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны», — цитирует его РИА Новости.
30 июля стало известно, что украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях «IQ-квартала».
По данным Минобороны, аппараты потеряли управление и упали на территории комплекса. Кроме того, в Подмосковье средства ПВО уничтожили один БПЛА в воздухе.