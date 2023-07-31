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Патрушев: Запад курирует украинские атаки беспилотниками Москвы, Крыма и других регионов

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Запад курирует украинские атаки беспилотниками на разные регионы России.
Патрушев: Запад курирует украинские атаки беспилотниками Москвы, Крыма и других регионов
  • РИА Новости

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны», — цитирует его РИА Новости.

30 июля стало известно, что украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях «IQ-квартала».

По данным Минобороны, аппараты потеряли управление и упали на территории комплекса. Кроме того, в Подмосковье средства ПВО уничтожили один БПЛА в воздухе.

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