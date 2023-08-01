Косачёв: Россия не будет учитывать мнение ЕС при определении своих действий в СВО

Россия в последнюю очередь будет учитывать мнение Евросоюза, определяя свои действия в ходе СВО, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, комментируя призыв Брюсселя не использовать атаки украинских беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине.

«Нет ни малейшего сомнения, что при определении любых последующих российских действий в складывающейся ситуации мнение Евросоюза будет учитываться в последнюю очередь, то есть — никак», — сказал Косачёв ТАСС.

В ночь на 1 августа в Подмосковье было уничтожено два украинских БПЛА, а ещё один был подавлен средствами РЭБ и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших при падении БПЛА в столице.

После этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали заявила, что ЕС призывает Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации своей военной операции на Украине.