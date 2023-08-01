В ООН после атак БПЛА на Москву призвали прекратить любые атаки на гражданские объекты

В ООН после новой атаки украинских БПЛА на Москву призвали прекратить любые атаки на гражданские объекты.

С соответствующим заявлением выступил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

Он отметил, что во всемирной организации против любых атак на гражданские объекты, где бы они не осуществлялись.

«Если, например, был (удар) по гражданским объектам в Москве, мы против этого, и мы хотим, чтобы это прекратилось», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 1 августа в Московской области было уничтожено два украинских беспилотника, а ещё один был подавлен средствами РЭБ и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Вместе с этим мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших при падении БПЛА в столице.

В ночь на 30 июля в Минобороны России также заявили об отражении атак беспилотников ВСУ в Москве — один БПЛА противника был сбит силами ПВО, ещё два аппарата были подавлены средствами РЭБ и упали на территории комплекса «Москва-Сити».