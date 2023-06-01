«Молчание и игнорирование злодеяний»: Россия осудила реакцию США на атаку украинских беспилотников на Москву

Белый дом предоставляет Киеву индульгенцию на продолжение «бесперспективного противостояния» с Вооружёнными силами РФ, игнорируя нападение украинских БПЛА на Москву. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, реакция США на эти действия является, по сути, поощрением терроризма. Он подчеркнул, что никто не верит «американским лозунгам о неподдержке ударов ВСУ» по территории РФ, которые произносятся «стыдливо и неуверенно». Ранее в Белом доме заявили, что знают об атаке беспилотников на Москву, но всё ещё собирают информацию о случившемся, чтобы лучше понять, что произошло. По мнению экспертов, эти невнятные заявления США не исключают того, что удар по Москве с помощью БПЛА был нанесён при поддержке Вашингтона.

США предоставляют киевскому режиму индульгенцию на продолжение боевых действий с Россией, игнорируя нападение украинских БПЛА на Москву. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Единственное, с чем считаются псевдополитики на Украине, — позиция Запада во главе с США. Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с жёлто-голубыми шевронами — это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооружёнными Силами», — подчеркнул Антонов.

По его словам, реакция США на атаку украинских БПЛА по Москве является поощрением терроризма.

«Мы обратили внимание на заявления Вашингтона относительно террористического акта в Москве с задействованием беспилотников. По сути, это поощрение украинских террористов. Чего только стоят попытки прикрыться фразой о том, что здесь «собирают сведения». И тут же официальные лица переключаются на информационную атаку против нашей страны. Неужели в администрации не понимают, что никто не верит американским лозунгам о неподдержке ударов ВСУ по российской территории?! Тем более что слова эти произносятся как-то стыдливо и неуверенно», — заявил российский посол.

Как он отметил, США сознательно и безвозвратно «втягиваются в пучину» военных действий в Европе.

«К слову, столкнуть НАТО и Россию — давняя заветная мечта национал-радикалов в Киеве», — сказал Антонов.

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По его словам, за счёт атаки украинских БПЛА по Москве планировалось «запугать россиян, внести разброд и шатание» в российское общество, «подорвать доверие» к президенту России Владимиру Путину.

«В то же время преступный режим пытается компенсировать отсутствие успехов на линии боевого соприкосновения и невозможность проведения контрнаступления. Что это? Ответ очевиден: военное бессилие нацистских молодчиков в Киеве», — подчеркнул дипломат.

Как он отметил, теракт в Москве идёт в русле общей политики Запада «по низвержению» России.

«Для таких целей здесь не гнушаются никакими, даже самыми мерзкими средствами. Российскую Федерацию на Западе давно приговорили к высшей мере. Только вот силёнок не хватит, чтобы добиться этой задачи. Специальная военная операция будет продолжена до полной победы. Всех же причастных к террористическим атакам против России и её граждан мы найдём, и они понесут заслуженное наказание», — заявил Антонов.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила лицемерность США и всего Запада в ситуации с атакой беспилотников на Москву, проведённой киевским режимом.

«Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им», — констатировала Захарова в эфире Радио Sputnik.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Пресс-служба МИД РФ

Позднее и в Кремле заявили об отсутствии в США и на Западе какого-либо осуждения атаки украинских БПЛА на Москву.

«Мы видели реакцию и из Лондона, и из Вашингтона. Отфиксировали для себя в очередной раз отсутствие какого-либо осуждения. Мы, конечно, предпочли бы услышать хоть какие-то слова осуждения. Никакого осуждения там не было», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Реакция Вашингтона

Ранее в Белом доме заявили, что знают об атаке беспилотников на Москву, но всё ещё собирают информацию о случившемся.

«Мы видели сообщения, видели новости и, конечно, собираем информацию о том, что произошло, для лучшего понимания и большей ясности относительно происшедшего. Но могу высказаться в более общем плане. Как вы знаете, и в целом — мы это уже говорили, — мы не поддерживает атаки внутри России. Здесь наша позиция очень чёткая. Мы сосредоточены на предоставлении Украине... тех средств и подготовки, которые необходимы ей для возвращения собственной суверенной территории. И вот уже более года именно это мы и делаем», — отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

При этом она прямо не ответила на вопрос журналиста, использовались ли во время удара на Москву поставленные Соединёнными Штатами беспилотники и «знали ли об этой атаке украинские власти».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

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© Drew Angerer

Остался без конкретного ответа и вопрос, вызывает ли у президента США Джо Байдена какие-либо опасения ситуация, при которой «дальнейшее снабжение украинских властей военными средствами» может повлечь их использование «на российской территории».

Жан-Пьер лишь отметила, что Вашингтон не поддерживает использование «произведённых США средств для атак внутри России».

Напомним, после удара БПЛА по Москве со стороны киевского режима в Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи Киеву на $300 млн.

На уточнение журналиста, считает ли Байден, что Украина рискует «утратить позицию морального превосходства», если будет атаковать гражданские цели в Москве, пресс-секретарь Белого дома заявила, что «не собирается строить гипотезы».

30 мая Минобороны России сообщило о террористической атаке беспилотниками по объектам Москвы со стороны киевского режима. По данным ведомства, в нападении было задействовано восемь БПЛА самолётного типа. Подчёркивается, что все беспилотные летательные аппараты «противника поражены».

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате этой атаки «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». По его словам, «никто серьёзно не пострадал».

В тот же день президент России Владимир Путин прокомментировал произошедшее, подчеркнув, что это «явный признак террористической деятельности» киевского режима. По его словам, Киев выбрал путь «попыток запугивания России», её граждан и «ударов по жилым зданиям».

«Видимо, на это рассчитано: они провоцируют нас на зеркальные действия. Но мы посмотрим, что с этим делать», — сказал российский лидер.

«Лицемерный тренд»

Как заявил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, «невнятные заявления» Соединённых Штатов об атаке беспилотников по Москве со стороны Киева не исключают того, что этот удар был нанесён при поддержке США.

«Все это прекрасно понимают. И в этом никто не сомневается. Вашингтон как будто бы между прочим отметил, что не поддерживает атаки по России. Своей сухой и невнятной реакцией на удар по Москве США задают общий лицемерный тренд на Западе — игнорировать преступления киевского режима и всеми способами их оправдывать. Вашингтон напрямую поддерживает нынешний украинский режим и его террористическую деятельность», — сказал эксперт.

По словам Батюка, атака на Москву говорит о «безвыходном положении», в котором оказался Киев.

«США ожидают от украинского режима широкомасштабного давно обещанного контрнаступления, которое всё никак не материализуется. Но киевские власти, у которых сейчас нет возможности реализовать это контрнаступление, решили организовать провокацию. Но судя по сухой реакции Вашингтона для США и Запада террористические акты украинских властей явно не стали адекватной заменой этому контрнаступлению», — заявил аналитик.

Белый дом

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Схожей позиции придерживается и сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, ВСУ наносят удары по гражданским объектам в России, чтобы «скрыть свои неудачи на поле боя».

«ВСУ не могут кардинально изменить ход СВО, поэтому пытаются дотянуться вглубь России. Удар по Москве для киевского режима означает очередной инфоповод, который они могут продемонстрировать западным партнёрам», — отметил эксперт в комментарии RT.

Блохин полагает, что такого рода провокации со стороны киевского режима не достигают своей цели, а лишь подтверждают необходимость СВО.

«У атак БПЛА на Москву была задача оказать психологическое давление на жителей России. Однако ни запугать россиян, ни дискредитировать власти РФ у ВСУ не получилось. Они посеяли больше злобу среди населения России, чем панику. И это грубая стратегическая ошибка киевских властей», — уверен аналитик.

Блохин также считает, что за атаками на объекты Москвы стоят не только киевские власти, но и Соединённые Штаты.

«Конечно, США это пытаются маскировать своими заявлениями, но на самом деле они подталкивали Киев к этой атаке, требуя военных трофеев, которых у ВСУ просто нет. При этом Вашингтон продолжает накачивать оружием Украину, а киевский режим воспринимает это как зелёный сигнал для своих противоправных действий. И заявления американских властей, что Киев якобы уверил в неприменении вооружений по «географической территории» России, на самом деле ни о чём не говорят. Между США и Украиной на эту тему не было подписано никаких соглашений: всё только на словах, не более того», — заключил эксперт.