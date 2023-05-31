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Захарова указала на лицемерность Запада в ситуации с атакой беспилотников на Москву

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik указала на лицемерность Запада в ситуации с атакой беспилотников на Москву, проведённой киевским террористическим режимом.
Захарова указала на лицемерность Запада в ситуации с атакой беспилотников на Москву
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

«Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им», — цитирует её РИА Новости.

Таким образом она ответила на вопрос о реакции ЕС и США на атаку беспилотников.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что в ЕС приняли к сведению сообщения о беспилотниках украинских террористов, но европейская сторона не должна комментировать эти данные и у неё «нет информации об источниках, деталей произошедшего». 

В свою очередь Захарова заявила, что российское постпредство снабдит «невкурсантов» из Европейского союза всей информацией об атаке беспилотников киевского террористического режима на Москву.

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